«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?

Гнев мимо.

Со стороны «Реала» еще до церемонии «Золотого мяча» полетели упреки в сторону УЕФА – когда пошла волна уверенных инсайдов, что награду заберет Родри, а не Винисиус.

Клуб отменил чартер на 50 человек за несколько часов до вылета в Париж. As добавил, что самолет арендовал сам Винисиус – для тренеров, боссов клуба и семьи. По данным Relevo, бразилец хотел отпраздновать вручение «Золотого мяча» в центре Парижа – и уже забронировал место и отель, а еще выбрал костюм для мероприятия.

COPE, Relevo и другие испанские медиа написали об ощущениях внутри «Реала»: там считают, что клуб не уважают, иначе вместо Родри выиграл бы Дани Карвахаль. Marca утверждает: в клубе «разгневаны несправедливостью», а сам приз для представителей команды «перестает существовать». И самое противоречивое: в клубе считают, что тут есть влияние УЕФА на результаты голосования, потому что у организации плохие отношения с «Реалом». Из-за истории с Суперлигой.

Да, УЕФА – организатор. Но только церемонии

Говорят, в клубе теперь называют награду «Золотой мяч УЕФА». Но это странное направление для агрессии.

УЕФА не проводит «Золотой мяч», организация просто сотрудничает с Groupe Amaury – владельцем медиакомпаний France Football и L’Équipe.

У УЕФА лишь часть внешних функций: подключаются в маркетинговом направлении, чтобы привлекать внимание к самой церемонии, помогают в подготовке самой церемонии в парижском театре «Шатле».

«УЕФА и «Золотой мяч» – синонимы спортивного мастерства, поэтому наше партнерство станет естественным сочетанием лучших качеств и подарит синергию, которая обещает быть поистине исключительной», – заявил Александер Чеферин в ноябре 2023-го.

А кто выбирает победителя «Золотого мяча»? Вот как это устроено

Так проходит голосование.

Победителя «Золотого мяча» определяет международное жюри, состоящее из профильных журналистов – по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА до публикации списков среди мужчин и топ-50 среди женщин». (Это не здесь голосуют главные тренеры и капитаны всех сборных – так выбирают лучшего игрока мира по версии ФИФА).

От России много лет голосует журналист Константин Клещев – вот почему так получилось .

Каждый член жюри расставляет 10 игроков из шорт-листа на 30 человек – по местам с 10-го до первого. Десятка получает 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 очко соответственно.

Лучший по сумме очков в этом рейтинге и забирает «Золотой мяч».

Онлайн великого дня «Золотого мяча» – с интригой, которой никто не ждал

Все обладатели «Золотого мяча» с 2000-го – назовете? Месси и Роналду разом не вписать!

Фото: Gettyimages /David Ramos, Pascal Le Segretain