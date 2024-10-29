Федерация футбола Пакистана о матче с Россией: «На 2025 год таких планов нет. Оповестим, если что-то станет известно»

В сборной Пакистана заявили, что не планируют играть с Россией в следующем году.

– Возможно ли проведение матча сборных России и Пакистана в 2025 году?

– На данный момент у нас нет таких планов на следующий год. Если что‑то станет известно на этот счет, мы оповестим вас.

– Но Пакистану все еще интересен матч с Россией?

– Пока не можем сказать, – сказал менеджер по связам с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал.

Россия должна была сыграть с Пакистаном на сборе в октябре, но матч не состоялся .