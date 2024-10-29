Федерация футбола Пакистана о матче с Россией: «На 2025 год таких планов нет. Оповестим, если что-то станет известно»
В сборной Пакистана заявили, что не планируют играть с Россией в следующем году.
– Возможно ли проведение матча сборных России и Пакистана в 2025 году?
– На данный момент у нас нет таких планов на следующий год. Если что‑то станет известно на этот счет, мы оповестим вас.
– Но Пакистану все еще интересен матч с Россией?
– Пока не можем сказать, – сказал менеджер по связам с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал.
Россия должна была сыграть с Пакистаном на сборе в октябре, но матч не состоялся.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости