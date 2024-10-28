Садулаев о сборной России: «Испания и Англия – хорошие команды. Можно попробовать сыграть с ними»

Лечи Садулаев назвал желаемых соперников для сборной России.

В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Брунеем и Сирией.

– Как вам соперники сборной России?

– Сборная по-любому должна с кем-то играть, поэтому это нормально. Конечно, хотелось бы сыграть со сборными повыше уровнем, это тоже нормально.

Я бы попробовал сыграть с сильными соперниками. Можно с Испанией, Англией. Это хорошие команды, можно было бы попробовать сыграть с ними, – сказал хавбек «Ахмата » Лечи Садулаев .

Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор