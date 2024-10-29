«Концерт Shaman стоит дороже, а смотреть на игру сборных интереснее и полезнее, чем на парня в кожаных лосинах». Депутат Милонов о 10 млн рублей на организацию матча России
Депутат Виталий Милонов высказался о стоимости организации матча сборной России.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказывал, что привезти соперника для товарищеского матча стоит примерно 10 млн рублей.
В рамках ноябрьского сбора состоятся матчи сборной России против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).
«В масштабах футбольных бюджетов это не такие большие деньги. Это если взять бюджеты некоторых клубов.
Могу сказать, что концерт Shaman стоит дороже, а уж явно смотреть на игру двух отличных сборных разных стран всяко интереснее и полезнее, чем смотреть на одного парня в кожаных лосинах», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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