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  • «Концерт Shaman стоит дороже, а смотреть на игру сборных интереснее и полезнее, чем на парня в кожаных лосинах». Депутат Милонов о 10 млн рублей на организацию матча России
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«Концерт Shaman стоит дороже, а смотреть на игру сборных интереснее и полезнее, чем на парня в кожаных лосинах». Депутат Милонов о 10 млн рублей на организацию матча России

Депутат Виталий Милонов высказался о стоимости организации матча сборной России.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказывал, что привезти соперника для товарищеского матча стоит примерно 10 млн рублей.

В рамках ноябрьского сбора состоятся матчи сборной России против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).

«В масштабах футбольных бюджетов это не такие большие деньги. Это если взять бюджеты некоторых клубов.

Могу сказать, что концерт Shaman стоит дороже, а уж явно смотреть на игру двух отличных сборных разных стран всяко интереснее и полезнее, чем смотреть на одного парня в кожаных лосинах», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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logoСборная России по футболу
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
Государственная дума
товарищеские матчи (сборные)
logoВиталий Милонов
Политика
деньги
музыка
Shaman
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