«Концерт Shaman стоит дороже, а смотреть на игру сборных интереснее и полезнее, чем на парня в кожаных лосинах». Депутат Милонов о 10 млн рублей на организацию матча России

Депутат Виталий Милонов высказался о стоимости организации матча сборной России.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказывал , что привезти соперника для товарищеского матча стоит примерно 10 млн рублей.

В рамках ноябрьского сбора состоятся матчи сборной России против Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).

«В масштабах футбольных бюджетов это не такие большие деньги. Это если взять бюджеты некоторых клубов.

Могу сказать, что концерт Shaman стоит дороже, а уж явно смотреть на игру двух отличных сборных разных стран всяко интереснее и полезнее, чем смотреть на одного парня в кожаных лосинах», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов .

Генсек РФС о матчах России в Краснодаре и Волгограде: «Рассматривали южные регионы, теплая погода влияет на посещаемость. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА»