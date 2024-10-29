Аморим не захотел ждать ухода Пепа. Тренер поблагодарил «Сити» за интерес и намерен возглавить «МЮ» (CaughtOffside)
Рубен Аморим не дождался ухода Пепа Гвардиолы из «Ман Сити» и возглавит «МЮ».
Ранее появилась информация, что 39-летний португальский специалист ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед».
Аморима называли в числе возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити».
По информации CaughtOffside, главный тренер «Спортинга» поблагодарил «горожан» за интерес, но не захотел ждать ухода испанца и теперь намерен возглавить «МЮ».
Аморим в «МЮ» будет зарабатывать 8 млн евро в год. Контракт – по схеме «2+1» (CaughtOffside)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: CaughtOffside
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