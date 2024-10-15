«Ман Сити» рассматривает назначение Аморима на случай ухода Гвардиолы

Рубен Аморим может сменить Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити».

По информации The Guardian, «горожане» рассматривают возможность приглашения португальского тренера на случай ухода Гвардиолы . Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.

Напомним, новым спортивным директором «Манчестер Сити » с нового сезона станет Угу Виана , работавший с Аморимом в «Спортинге ». Считается, что Рубен будет основным кандидатом на пост тренера английского клуба, если Гвардиола решит уйти.

Гвардиола о будущем: «Еще не решил, нужно подумать. Я немного устал, это правда. Если Баджо станет моим ассистентом, приеду в Италию»