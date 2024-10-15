«Ман Сити» рассматривает назначение Аморима на случай ухода Гвардиолы
Рубен Аморим может сменить Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити».
По информации The Guardian, «горожане» рассматривают возможность приглашения португальского тренера на случай ухода Гвардиолы. Контракт испанца рассчитан до конца этого сезона.
Напомним, новым спортивным директором «Манчестер Сити» с нового сезона станет Угу Виана, работавший с Аморимом в «Спортинге». Считается, что Рубен будет основным кандидатом на пост тренера английского клуба, если Гвардиола решит уйти.
Гвардиола о будущем: «Еще не решил, нужно подумать. Я немного устал, это правда. Если Баджо станет моим ассистентом, приеду в Италию»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
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