«МЮ» и Аморим согласовали основные условия контракта. Идут переговоры со «Спортингом» (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с тренером Рубеном Аморимом.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже согласовали ключевые детали контракта, остаются детали. Сейчас манкунианцы обсуждают условия со «Спортингом ».

Португальский специалист готов перейти в «МЮ» по ходу сезона, но не собирается давить на нынешний клуб из уважения к нему.

Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед » придется заплатить 10 млн евро в качестве отступных.