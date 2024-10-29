«МЮ» и Аморим согласовали основные условия контракта. Идут переговоры со «Спортингом» (Флориан Плеттенберг)
«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах с тренером Рубеном Аморимом.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже согласовали ключевые детали контракта, остаются детали. Сейчас манкунианцы обсуждают условия со «Спортингом».
Португальский специалист готов перейти в «МЮ» по ходу сезона, но не собирается давить на нынешний клуб из уважения к нему.
Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» придется заплатить 10 млн евро в качестве отступных.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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