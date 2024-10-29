Аморим в «МЮ» будет зарабатывать 8 млн евро в год. Контракт – по схеме «2+1» (CaughtOffside)
Рубену Амориму предложен договор с зарплатой 8 миллионов евро в год в «МЮ».
Английский клуб ведет переговоры о назначении португальского специалиста, работающего в «Спортинге», на пост главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага.
По информации CaughtOffside, Рубен Аморим будет зарабатывать 8 миллионов евро в год по соглашению в формате «2+1».
Ранее также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовы выплатить 10 миллионов евро отступных за тренера.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: CaughtOffside
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