Аморим в «МЮ» будет зарабатывать 8 млн евро в год. Контракт – по схеме «2+1» (CaughtOffside)

Рубену Амориму предложен договор с зарплатой 8 миллионов евро в год в «МЮ».

Английский клуб ведет переговоры о назначении португальского специалиста, работающего в «Спортинге », на пост главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хага.

По информации CaughtOffside, Рубен Аморим будет зарабатывать 8 миллионов евро в год по соглашению в формате «2+1».

Ранее также сообщалось , что «Манчестер Юнайтед » готовы выплатить 10 миллионов евро отступных за тренера.