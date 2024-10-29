  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о «Золотом мяче» Родри: «Винисиус – лучший, 4-й год разрывает всю Европу. Это политический шаг. Бразилия ничего не выиграла, и что? Аргентина при Месси 15 лет ничего не выигрывала»
13

Мостовой о «Золотом мяче» Родри: «Винисиус – лучший, 4-й год разрывает всю Европу. Это политический шаг. Бразилия ничего не выиграла, и что? Аргентина при Месси 15 лет ничего не выигрывала»

Александр Мостовой высказался о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч».

Хавбек «Манчестер Сити» обошел Винисиуса и завоевал приз лучшему футболисту мира по версии France Football.

«С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда.

Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего?

Остаюсь при своем мнении: да, Родри – молодец, но для меня все равно Винисиус – лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу.

Верю, что это мог быть политический шаг. Камавинга сказал, что футбол – это политика. Это не в упрек Родри, он тоже заслуживает.

Только приз один, было бы их два, то я бы им обоим дал. Но если он один, то я выбираю Винисиуса», – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой.

«Золотой мяч» vs рейтинг Спортса’’ – совпали только в одном

Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная Бразилии по футболу
logoМанчестер Сити
logoМЛС
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoАлександр Мостовой
logoЗолотой мяч
Политика
logoРодри
logoИнтер Майами
logoВинисиус Жуниор
logoСпорт-Экспресс
logoЭдуардо Камавинга
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гути о Родри: «Такой «Золотой мяч» не имеет престижа. Победитель не вошел в символические сборные АПЛ и ЛЧ – это говорит о многом»
7520 минут назад
Албанский журналист поставил Винисиуса на 8-е место в голосовании за «Золотой мяч». Родри – на 1-е
3735 минут назад
Вальверде поддержал Винисиуса: «Ни одна награда не покажет, насколько ты хорош. Речь не только о футболе, но и о твоих качествах вне поля»
81сегодня, 09:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бразильская конфедерация футбола поддержала Винисиуса: «Вини, ты золотой. Мы всегда будем вместе! Нация гордится тобой»
9 минут назадФото
Гути о Родри: «Такой «Золотой мяч» не имеет престижа. Победитель не вошел в символические сборные АПЛ и ЛЧ – это говорит о многом»
7520 минут назад
Ямаль о расизме в игре с «Реалом»: «Не нужно беспокоиться из-за глупостей. Если фанаты говорят такое, значит, ты очень хорош»
4330 минут назад
Албанский журналист поставил Винисиуса на 8-е место в голосовании за «Золотой мяч». Родри – на 1-е
3735 минут назад
Лунев о словах Черданцева о сборной Карпина – «самая слабая за много лет»: «Он не совсем разбирается в футболе, если так считает. Его просто задели слова о комментаторах»
1648 минут назад
Аршавин о российских футболистах: «Мотивации уезжать меньше – лучшие зарабатывают больше. Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше»
1351 минуту назад
Месси поздравил победителей и номинантов «Золотого мяча»: «Особенно Дибу, Лаутаро, Скалони и Гарначо. Очень приятно видеть их там!»
33сегодня, 09:38
«Ман Сити», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Челси» интересен Дьокереш. «Спортинг» готов продать форварда за 60-70 млн евро летом (Флориан Плеттенберг)
15сегодня, 09:37
«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане в матче с «Локо»
89сегодня, 09:26
Вальверде поддержал Винисиуса: «Ни одна награда не покажет, насколько ты хорош. Речь не только о футболе, но и о твоих качествах вне поля»
81сегодня, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Балотелли стоит 6,5 в фэнтези Серии А на Спортсе’’ – новичок «Дженоа» добавлен в турнир
5 минут назадФэнтези
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Брентфорд» против «Шеффилд Уэнсдей», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду
5сегодня, 08:15
Газзаев о Батракове: «Напоминает Черенкова по манере игры, такой же техничный, умный, с хорошим пасом и завершением атаки» 
10сегодня, 07:43
Радимов о голе Кордобы «Крыльям»: «Один из лучших за всю историю чемпионата России. Даже Мусаев схватился за голову, а Нагучев орал до посинения» 
15сегодня, 07:30
«Вольфсбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1сегодня, 06:55
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Таавун», «Аль-Хилаль» Неймара в гостях у «Аль-Таи»
1сегодня, 06:45
Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер» примет «Эльферсберг», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Вольфсбурга»
сегодня, 06:37
«Милан» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 05:54
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Балтика» примет «Урал», «Сочи» сыграет со «Спартаком» из Костромы в среду
1сегодня, 05:10
Личка о шансах Гладышева на «Золотой мяч» в будущем: «Зависит от желания игрока. Многие из маленьких команд пробивались в клубы мирового уровня. Например, Недвед» 
15сегодня, 04:54