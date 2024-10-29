Мостовой о «Золотом мяче» Родри: «Винисиус – лучший, 4-й год разрывает всю Европу. Это политический шаг. Бразилия ничего не выиграла, и что? Аргентина при Месси 15 лет ничего не выигрывала»
Хавбек «Манчестер Сити» обошел Винисиуса и завоевал приз лучшему футболисту мира по версии France Football.
«С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда.
Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего?
Остаюсь при своем мнении: да, Родри – молодец, но для меня все равно Винисиус – лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу.
Верю, что это мог быть политический шаг. Камавинга сказал, что футбол – это политика. Это не в упрек Родри, он тоже заслуживает.
Только приз один, было бы их два, то я бы им обоим дал. Но если он один, то я выбираю Винисиуса», – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой.
«Золотой мяч» vs рейтинг Спортса’’ – совпали только в одном
Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ»
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