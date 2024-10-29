Албанский журналист поставил Винисиуса на 8-е место в голосовании за «Золотой мяч». Родри – на 1-е
Винисиус занял 8-е место в бюллетени албанского журналиста на «Золотой мяч».
По итогам сезона-2034/24 награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Вингер «Реала» стал вторым в голосовании.
Рейтниг албанского журналиста Бесника Диздари выглядит следующим образом:
1. Родри;
2. Ламин Ямаль;
4. Джуд Беллингем;
5. Антонио Рюдигер;
6. Эрлинг Холанд;
7. Лаутаро Мартинес;
8. Винисиус;
9. Килиан Мбаппе;
10. Гранит Джака.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Shqiptarja.com
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