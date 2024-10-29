Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ»
Год назад – Холанд и Мбаппе.
Винисиус до обеда в понедельник был во всех наших головах обладателем «Золотого мяча»-2024, но на самом деле он второй в голосовании. Выиграл Родри, но быть так высоко – вообще-то тоже шик и почет.
Хоть сам бразилец с «Реалом» и обиделись.
Посмотрите, в какой они с Джудом Беллингемом компании!
Онлайн самой интригующей церемонии «Золотого мяча». Все, что окружало
«Я еду за «Золотым мячом», – говорил Винисиус во время класико. Не доехал 🤷♂️
Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle