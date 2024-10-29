Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ»

Год назад – Холанд и Мбаппе.

Винисиус до обеда в понедельник был во всех наших головах обладателем «Золотого мяча»-2024, но на самом деле он второй в голосовании. Выиграл Родри, но быть так высоко – вообще-то тоже шик и почет.

Хоть сам бразилец с «Реалом» и обиделись.

Посмотрите, в какой они с Джудом Беллингемом компании!

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«Я еду за «Золотым мячом», – говорил Винисиус во время класико. Не доехал 🤷‍♂️

Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle