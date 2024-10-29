Вальверде поддержал Винисиуса: «Ни одна награда не покажет, насколько ты хорош. Речь не только о футболе, но и о твоих качествах вне поля»
Вальверде поддержал Винисиуса после 2-го места в голосовании за «Золотой мяч».
На вчерашней церемонии в Париже приз лучшему игроку мира получил Родри из «Манчестер Сити».
«Ни одна награда не покажет, насколько ты хорош.
Речь не только о футболе, но и о твоих качествах вне поля. Я люблю тебя, брат», – сказал игрок «Реала» Федерико Вальверде.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Madrid Xtra
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