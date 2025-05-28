Губерниев о невыдаче лицензии «Химкам»: «Здравый смысл восторжествовал, им нечего делать в РПЛ. Если будет инвестор, как Галицкий – тогда пожалуйста. А не вот это вот все, мудовые рыдания»

Дмитрий Губерниев отреагировал на решение РФС по «Химкам».

Подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне.

«Здравый смысл восторжествовал. Я считаю, этой команде нечего делать в РПЛ. Что за качели: туда-сюда, договорились, лицензию получили. Ну хватит, надо перестать позориться!

Причем самое обидное, что я как житель Сходни имею к «Химкам» отношение – эта команда должна играть в ФНЛ-2. Не надо заниматься ерундой. Спокойненько, во Второй лиге, как сотни команд страны.

Если будет инвестор, по-настоящему заинтересованный в развитии футбола, как Галицкий, например, или какая-нибудь госкомпания большая, или не госкомпания – тогда пожалуйста. А не вот это вот все, мудовые рыдания. Поэтому – ауфидерзейн», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Химки» объявили, что не сыграют в РПЛ: «Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите, завоеванным нами в честной борьбе»