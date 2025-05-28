Левников будет судьей матча «Ростов» – ЦСКА в финале Кубка России (Sport Baza)
Стало известно, кто будет судить финал FONBET Кубка России.
В решающем матче турнира сыграют ЦСКА и «Ростов». Встреча состоится 1 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.
По информации телеграм-канала Sport Baza, главным арбитром этого матча будет Кирилл Левников.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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