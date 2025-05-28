Левников будет судьей матча «Ростов» – ЦСКА в финале Кубка России (Sport Baza)

Стало известно, кто будет судить финал FONBET Кубка России.

В решающем матче турнира сыграют ЦСКА и «Ростов ». Встреча состоится 1 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

По информации телеграм-канала Sport Baza, главным арбитром этого матча будет Кирилл Левников .