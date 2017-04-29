Писарский удален в 1-м тайме игры с «Пари НН». Форвард «Сочи» сбил Эктова в подкате
Владимир Писарский удален в первом тайме игры с «Пари НН».
Форвард «Сочи» в подкате сбил защитника Александра Эктова на 34-й минуте первого стыкового матча. Главный судья Сергей Карасев показал 29-летнему футболисту желтую карточку, но, изучив видеоповтор, принял решение удалить его.
«Сочи» остался в меньшинстве, ведя в счете – 1:0. В конце первого тайма нижегородцы сравняли.
Изображение: кадр из трансляции «VK Видео»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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