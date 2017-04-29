Владимир Писарский удален в первом тайме игры с «Пари НН».

Форвард «Сочи » в подкате сбил защитника Александра Эктова на 34-й минуте первого стыкового матча. Главный судья Сергей Карасев показал 29-летнему футболисту желтую карточку, но, изучив видеоповтор, принял решение удалить его.

«Сочи» остался в меньшинстве, ведя в счете – 1:0. В конце первого тайма нижегородцы сравняли.

Изображение: кадр из трансляции «VK Видео»