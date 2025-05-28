Моуринью об «Интере»: «Я не хотел, чтобы они выиграли требл, он мой! Но теперь, когда они проиграли чемпионат и Кубок Италии, я бы хотел, чтобы они выиграли ЛЧ»

Жозе Моуринью боялся, что «Интер» выиграет требл без него.

Команда Симоне Индзаги заняла 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 81 очко. В полуфинале Кубка Италии «нерадзурри» потерпели поражение от «Милана ».

«Я скажу ехидно, но очень честно: я волновался, что они могут выиграть требл, потому что я не хотел, чтобы они выиграли требл. Требл – мой (смеется)! Но теперь, когда они проиграли чемпионат и Кубок Италии , я бы хотел, чтобы они выиграли Лигу чемпионов.

Но, конечно, Луис Энрике проделывает потрясающую работу в Париже, он преобразил команду. Они потеряли своего главного игрока, но фантастически перестроились. Так что, если Луис выиграет, я также буду рад за него», – сказал главный тренер «Фенербахче », ранее возглавлявший «Интер».

В финале Лиги чемпионов миланский клуб встретится с «ПСЖ ». Матч состоится 31 мая.