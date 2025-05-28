«В защите Тассотти, Костакурта, Барези и Мальдини, остается только подчищать мячи, которые через них перелетают». Вратарь «Волги» Кеняйкин после 2:1 с «Велесом»

Алексей Кеняйкин креативно прокомментировал матч с «Велесом».

Команды встречались в 15-м туре «Золота» LEON Второй лиги А, «Волга» победила со счетом 2:1. На 31-й минуте Дмитрий Каменщиков вывел команду вперед, на 35-й Геворк Саркисян сравнял счет, на 61-й минуте Игорь Гершун принес ульяновцам победу.

После игры вратарь «Волги» Алексей Кеняйкин похвалил защитников своей команды.

«Такие игры – мои самые любимые. Когда нет моментов, когда ты, может, не совсем в тонусе, но понимаешь, что у тебя в защите Тассотти, Костакурта, Барези и Мальдини, и что вряд ли их пройдут, поэтому остается только подчищать мячи, которые через них перелетают, ну и буквально ножками вправо-влево разворачивать. В принципе, все», – заявил Кеняйкин.

После 15 туров «Золота» Второй лиги А «Волга» идет второй в таблице, «Велес» занимает седьмую строчку. В следующем матче ульяновцы 1 июня примут «Машук-КМВ», москвичи в тот же день сыграют в гостях с костромским «Спартаком».