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«Золотой мяч» vs рейтинг Спортса’’ – совпали только в одном

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Сравним.

Родри выиграл «Золотой мяч-2024». Узнали 20 главных игроков мира по версии «Франс футбола».

Давайте сравним с рейтингом Спортса’’ – мы составили его в сентябре, перед церемонией обновили.

● В рейтинге «ЗМ», в отличие от нашего, есть Дани Ольмо из «Барселоны», герой «Аталанты» Адемола Лукман и Нико Уильямс из «Атлетика», покоривший Евро. А также Эмилиано Мартинес и Хакан Чалханоглу, лучший опорник мира по мнению Хакана Чалханоглу.

● Вместо них авторы Спортса’’ включили в топ-20: Вильяма Салиба и Букайо Сака из «Арсенала», Коула Палмера из «Челси», Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Антонио Рюдигера («Реал»).

● Поменялись местами Джуд Беллингем и Винисиус – у нас выше англичанин. Еще одна замена среди «Реала» – Тони Кроос и Дани Карвахаль. «ЗМ» оценил Дани намного сильнее.

Совпала только одна позиция – Родри. Он первый везде!

С чем вы больше или меньше согласны?

«Золотой мяч»-2024. Версия Спортса’’ во всех деталях

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill, Gonzalo Arroyo Moreno, David Ramos

logoФилип Фоден
logoКилиан Мбаппе
logoЗолотой мяч
logoЛаутаро Мартинес
logoВинисиус Жуниор
logoЛамин Ямаль
logoТони Кроос
logoЭрлинг Холанд
logoДжуд Беллингем
logoДаниэль Карвахаль
logoХарри Кейн
logoЭмилиано Мартинес
logoНико Уильямс
logoФедерико Вальверде
logoМартин Эдегор
logoРодри
logoФлориан Виртц
logoДани Ольмо
logoГранит Джака
logoХакан Чалханоглу
logoАдемола Лукман