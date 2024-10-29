«Золотой мяч» vs рейтинг Спортса’’ – совпали только в одном

Сравним.

Родри выиграл «Золотой мяч-2024». Узнали 20 главных игроков мира по версии «Франс футбола».

Давайте сравним с рейтингом Спортса’’ – мы составили его в сентябре, перед церемонией обновили.

● В рейтинге «ЗМ», в отличие от нашего, есть Дани Ольмо из «Барселоны», герой «Аталанты» Адемола Лукман и Нико Уильямс из «Атлетика», покоривший Евро. А также Эмилиано Мартинес и Хакан Чалханоглу, лучший опорник мира по мнению Хакана Чалханоглу.

● Вместо них авторы Спортса’’ включили в топ-20: Вильяма Салиба и Букайо Сака из «Арсенала», Коула Палмера из «Челси», Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Антонио Рюдигера («Реал»).

● Поменялись местами Джуд Беллингем и Винисиус – у нас выше англичанин. Еще одна замена среди «Реала» – Тони Кроос и Дани Карвахаль. «ЗМ» оценил Дани намного сильнее.

Совпала только одна позиция – Родри. Он первый везде!

С чем вы больше или меньше согласны?

«Золотой мяч»-2024. Версия Спортса’’ во всех деталях

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill, Gonzalo Arroyo Moreno, David Ramos