Аморим о свисте фанатов после поражения от звезд Юго-Восточной Азии: «Всегда чувствую свою вину в результатах «МЮ» – с первого дня. Мы должны играть лучше, выигрывать такие матчи»

Рубен Аморим чувствует вину за поражение от сборной звезд Юго-Восточной Азии.

«Манчестер Юнайтед » потерпел поражение в товарищеском матче со счетом 0:1 и был освистан зрителями.

«Я всегда чувствую себя виноватым, я сказал это после последней игры. Я всегда чувствую свою вину в результатах команды. Независимо от того, что происходит. С самого первого дня, как я здесь, я чувствую свою вину.

Такой свист, возможно, нам и нужен, потому что после каждого проигранного матча АПЛ болельщики нас поддерживали, и если они видят, что наш стиль игры не работает, то меняют свое поведение.

Но давайте дождемся следующего сезона.

Конечно, мы должны играть лучше. Мы были медлительны, а нам нужно быть готовыми выигрывать в каждом упражнении на тренировке и в каждом матче.

Но главное, что у нас не было травм. Некоторые игроки были под угрозой получения повреждения, но мы хотели проявить уважение ко всем болельщикам и выпустили на поле всех игроков. Мы должны выигрывать такие матчи, но мы двигаемся дальше», – сказал главный тренер «МЮ».