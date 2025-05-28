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  • Гибсон о Делапе в «МЮ»: «Он не лучше Зиркзе и Хейлунда. Они были бы другими игроками, если бы Кейна купили 2 года назад. Я бы нацелился на Осимхена – у него больше опыта»
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Гибсон о Делапе в «МЮ»: «Он не лучше Зиркзе и Хейлунда. Они были бы другими игроками, если бы Кейна купили 2 года назад. Я бы нацелился на Осимхена – у него больше опыта»

Даррон Гибсон не считает Лиэма Делапа хорошим кандидатом для «Манчестер Юнайтед».

«Сказать честно? Я не думаю, что Лиэм Делап – это улучшение по сравнению с Зиркзе или Хейлундом. Они оба так молоды и пришли в трудное время. Обычно у молодых нападающих есть более опытный партнер, у которого можно учиться и брать пример.

Если бы «Юнайтед» купил Харри Кейна два года назад, я думаю, что Хейлунд или Зиркзе были бы другими игроками, они учились бы у него. Я не хочу умалять качества Делапа, но я не думаю, что он лучше.

Рио [Фердинанд] недавно говорил о давлении в «Юнайтед» и о том, что игроки не понимают, насколько это сложно. Прямо сейчас Делап в «Ипсвиче», и на него не оказывается большого давления. Он играет свободно, но в «Юнайтед» все по-другому. Им нужен опытный нападающий.

Я бы сделал главной целью Виктора Осимхена. Он забивает голы и у него больше опыта. Он может учить молодых ребят», – сказал экс-полузащитник «МЮ».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
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logoЛиэм Делап
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