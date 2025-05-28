«Химки» не будут обращаться в CAS из-за невыдачи лицензии для выступления в РПЛ

«Химки» не обратятся в CAS из-за невыдачи лицензии для выступления в Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии. После этого подмосковный клуб объявил , что не сыграет в РПЛ в сезоне-2025/26.

– Будут ли «Химки» обращаться в CAS (Спортивный арбитражный суд – Спортс’‘) после решения РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ?

– Нет, – сообщили в пресс-службе клуба.