«Химки» не будут обращаться в CAS из-за невыдачи лицензии для выступления в РПЛ
«Химки» не обратятся в CAS из-за невыдачи лицензии для выступления в Мир РПЛ.
Ранее стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии. После этого подмосковный клуб объявил, что не сыграет в РПЛ в сезоне-2025/26.
– Будут ли «Химки» обращаться в CAS (Спортивный арбитражный суд – Спортс’‘) после решения РФС о невыдаче лицензии для выступления в РПЛ?
– Нет, – сообщили в пресс-службе клуба.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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