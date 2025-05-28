«Милан» дает Аллегри 3,5 млн евро плюс бонусы и соглашение на три года, тренер хочет оклад в 5 млн. С «Наполи» он договорился о двухлетнем контракте на 6 млн в год (Calciomercato)
Как сообщает Calciomercato, в последние часы руководство «россонери», уточнив доступность Тиаго Мотты, активизировало взаимодействие с Аллегри. Цель – договориться о финансовых условиях и затем наблюдать, чем завершатся переговоры 57-летнего тренера с «Наполи».
Отмечается, что чемпионы Италии получили предварительное согласие Массимилиано на заключение двухлетнего контракта на 6 млн евро в год.
«Милан» предлагает договор на три года, зарплата – 3,5 млн евро плюс бонусы. Тренер просит 5 млн и премиальные.
Утверждается, что все может решиться в пятницу. Аллегри не хочет откладывать решение на следующую неделю и ждет сигналов со стороны «Наполи».
В «Милане» растет уверенность в том, что с 57-летним специалистом удастся договориться. Он стал главным кандидатом на должность главного тренера «россонери». Развитие событий во многом зависит от того, покинет ли «Наполи» Антонио Конте.