Президент «Урала» о судействе с «Ахматом»: «Левников ниже своего уровня не опускается. В этой игре он отсудил неудачно, но так бывает»
Клуб из Екатеринбурга выиграл первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ со счетом 2:1. В первом тайме главный судья Кирилл Левников после видеопросмотров отменил по одному голу каждой из команд, отменил красную карточку игрока «Урала» Фаниля Сунгатулина, а также удалил тренера хозяев Олега Шатова. Второй гол «Урал» забил с пенальти после вмешательства ВАР.
– Что можете сказать о сегодняшнем судействе?
– Пока не хочу что‑то говорить, надо посмотреть все моменты. Конечно, с нашей стороны, считаем, что где‑то были судейские ошибки, но у каждого судьи бывают ошибки.
Кирилла [Левникова] я знаю еще пацаном, когда он только начинал судить. Сейчас он уже более опытным стал. Всякое бывает. Мы обязательно посмотрим все моменты и уже после будем давать судейскую оценку. Левников ниже своего уровня не опускается и, думаю, в этой игре он отсудил неудачно, но так бывает. Бывает же такое, когда двухметровый футболист не забивает, – сказал Григорий Иванов.