Президент «Урала» о судействе с «Ахматом»: «Левников ниже своего уровня не опускается. В этой игре он отсудил неудачно, но так бывает»

Президент «Урала» оценил судейство в игре с «Ахматом».

Клуб из Екатеринбурга выиграл первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ со счетом 2:1. В первом тайме главный судья Кирилл Левников после видеопросмотров отменил по одному голу каждой из команд, отменил красную карточку игрока «Урала » Фаниля Сунгатулина, а также удалил тренера хозяев Олега Шатова. Второй гол «Урал» забил с пенальти после вмешательства ВАР.

– Что можете сказать о сегодняшнем судействе?

– Пока не хочу что‑то говорить, надо посмотреть все моменты. Конечно, с нашей стороны, считаем, что где‑то были судейские ошибки, но у каждого судьи бывают ошибки.

Кирилла [Левникова] я знаю еще пацаном, когда он только начинал судить. Сейчас он уже более опытным стал. Всякое бывает. Мы обязательно посмотрим все моменты и уже после будем давать судейскую оценку. Левников ниже своего уровня не опускается и, думаю, в этой игре он отсудил неудачно, но так бывает. Бывает же такое, когда двухметровый футболист не забивает, – сказал Григорий Иванов .