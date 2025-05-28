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  • Ташуев про уход из «Ахмата» после 1-го стыкового матча: «Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять ее, качественно провели весну, но результат такой. Надо за него отвечать»
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Ташуев про уход из «Ахмата» после 1-го стыкового матча: «Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять ее, качественно провели весну, но результат такой. Надо за него отвечать»

Сергей Ташуев объяснил уход в отставку после поражения «Ахмата» от «Урала» (1:2).

«Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Играли по стратегии двух матчей, но после перерыва потеряли концентрацию, стали допускать ошибки. Выход на второй тайм надломил нас.

Сказывается нехватка Гандри, во второй части чемпионата потеряли ключевых игроков: Гандри и Уткина. Впереди второй матч. Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять ее, качественно провели весну, но результат такой.

Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке», – сказал тренер.

«Ахмат» проиграл первый стык – со спорным судейством. Но может остаться в РПЛ при любом исходе

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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