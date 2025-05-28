Кубарси – фаворит в списке номинантов на Golden Boy. Дуэ – 3-й, Гюлер – 13-й, Эндрик – 29-й. Ямаль возглавляет список, но не может получить приз – он выигрывал в 2024-м
При этом 17-летний испанец не может выиграть награду лучшему молодому футболисту в Европе: он уже получал приз в 2024 году, а дважды Golden Boy не вручается.
Следующим по рейтингу идет его партнер по «Барселоне» Пау Кубарси.
В рейтинг номинантов 2025 года входит в общей сложности 100 претендентов.
Среди них:
1. Ламин Ямаль* («Барселона»);
2. Пау Кубарси («Барселона»);
3. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
4. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»);
5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
6. Дин Хейсен («Борнмут»/«Реал Мадрид»);
7. Кенан Йылдыз («Ювентус»);
8. Итан Нванери («Арсенал»);
9. Жеовани Кенда («Спортинг»);
10. Йоррел Хато («Аякс»);
…
12. Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»);
13. Арда Гюлер («Реал Мадрид»);
…
17. Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»);
…
19. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);
…
29. Эндрик («Реал Мадрид»);
…
43. Эктор Форт («Барселона»);
…
56. Матис Тель («Бавария»/«Тоттенхэм»);
…
69. Алекс Хименес («Милан»);
* Не может получить награду.