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  • Кубарси – фаворит в списке номинантов на Golden Boy. Дуэ – 3-й, Гюлер – 13-й, Эндрик – 29-й. Ямаль возглавляет список, но не может получить приз – он выигрывал в 2024-м
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Кубарси – фаворит в списке номинантов на Golden Boy. Дуэ – 3-й, Гюлер – 13-й, Эндрик – 29-й. Ямаль возглавляет список, но не может получить приз – он выигрывал в 2024-м

Ламин Ямаль занимает первое место в списке номинантов на Golden Boy.

При этом 17-летний испанец не может выиграть награду лучшему молодому футболисту в Европе: он уже получал приз в 2024 году, а дважды Golden Boy не вручается.

Следующим по рейтингу идет его партнер по «Барселоне» Пау Кубарси.

В рейтинг номинантов 2025 года входит в общей сложности 100 претендентов.

Среди них:

1. Ламин Ямаль* («Барселона»);

​2. Пау Кубарси («Барселона»);

​3. Дезире ДуэПСЖ»);

​4. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»);

​5. Уоррен Заир-ЭмериПСЖ»);

​6. Дин ХейсенБорнмут»/«Реал Мадрид»);

7. Кенан ЙылдызЮвентус»);

​8. Итан НванериАрсенал»);

​9.​ Жеовани КендаСпортинг»);

10. Йоррел Хато («Аякс»);

12. Лени ЙороМанчестер Юнайтед»);

13. Арда ГюлерРеал Мадрид»);

17. Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»);

19. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

​29. Эндрик («Реал Мадрид»);

43. Эктор ФортБарселона»);

56. Матис Тель («Бавария»/«Тоттенхэм»);

69. Алекс ХименесМилан»);

81. Марк ГиуЧелси»).

* Не может получить награду.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
logoДезире Дуэ
logoПСЖ
logoУоррен Заир-Эмери
logoМайлз Льюис-Скелли
logoЮвентус
logoБорнмут
logoКенан Йылдыз
logoИтан Нванери
logoДин Хейсен
logoАрсенал
logoАякс
logoСпортинг
logoМанчестер Юнайтед
logoРеал Мадрид
logoАрда Гюлер
logoЭктор Форт
logoЛени Йоро
logoБарселона
logoМилан
logoТоттенхэм
logoМатис Тель
logoАлекс Хименес
logoЧелси
logoМарк Гиу
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Португалия
logoвысшая лига Нидерланды
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logoЛа Лига
logoЖеовани Кенда
logoКобби Майну
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