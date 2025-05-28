Кубарси – фаворит в списке номинантов на Golden Boy. Дуэ – 3-й, Гюлер – 13-й, Эндрик – 29-й. Ямаль возглавляет список, но не может получить приз – он выигрывал в 2024-м

Ламин Ямаль занимает первое место в списке номинантов на Golden Boy.

При этом 17-летний испанец не может выиграть награду лучшему молодому футболисту в Европе: он уже получал приз в 2024 году, а дважды Golden Boy не вручается.

Следующим по рейтингу идет его партнер по «Барселоне» Пау Кубарси.

В рейтинг номинантов 2025 года входит в общей сложности 100 претендентов.

Среди них:

1. Ламин Ямаль * («Барселона»);

​2. Пау Кубарси («Барселона»);

​3. Дезире Дуэ («ПСЖ »);

​4. Майлз Льюис -Скелли («Арсенал»);

​5. Уоррен Заир -Эмери («ПСЖ »);

​6. Дин Хейсен («Борнмут »/«Реал Мадрид»);

7. Кенан Йылдыз («Ювентус »);

​8. Итан Нванери («Арсенал »);

​9.​ Жеовани Кенда («Спортинг »);

10. Йоррел Хато («Аякс »);

…

12. Лени Йоро («Манчестер Юнайтед »);

13. Арда Гюлер («Реал Мадрид »);

…

17. Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»);

…

19. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

…

​29. Эндрик («Реал Мадрид »);

…

43. Эктор Форт («Барселона »);

…

56. Матис Тель («Бавария»/«Тоттенхэм »);

…

69. Алекс Хименес («Милан »);

81. Марк Гиу («Челси »).

* Не может получить награду.