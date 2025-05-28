Фанаты освистали «МЮ» после поражения от сборной звезд стран Юго-Восточной Азии
«Манчестер Юнайтед» был освистан после товарищеского матча.
Команда Рубена Аморима в Малайзии уступила сборной звезд стран Юго-Восточной Азии – 0:1.
ESPN отмечает, что болельщики, недовольные игрой манкунианцев, недовольно гудели и свистели после финального свистка.
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2022 года завершил сезон без трофеев. Клуб занял 15-е место в АПЛ.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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