Фанаты освистали «МЮ» после поражения от сборной звезд стран Юго-Восточной Азии

«Манчестер Юнайтед» был освистан после товарищеского матча.

Команда Рубена Аморима в Малайзии уступила сборной звезд стран Юго-Восточной Азии – 0:1.

ESPN отмечает, что болельщики, недовольные игрой манкунианцев, недовольно гудели и свистели после финального свистка.

«Манчестер Юнайтед » впервые с 2022 года завершил сезон без трофеев. Клуб занял 15-е место в АПЛ .