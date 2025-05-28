Антони и другие игроки «Бетиса» были недовольны качеством газона на стадионе во Вроцлаве. Там пройдет финал Лиги конференций с «Челси»

Игроки «Бетиса» недовольны газоном на стадионе, где пройдет матч с «Челси».

Команды встретятся в финале Лиги Европы. Встреча пройдет на «Городском стадионе» во Вроцлаве сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Как пишет ABC, во время предматчевой открытой тренировки несколько игроков испанской команды жаловались на состояние поля. Одним из них был Антони , который в определенный момент убрал траву, прилипшую к его бутсам.

Бразилец отмечал, что что мяч отскакивает от газона неравномерно, что портит качество передач на короткие дистанции.