Черданцев – Карпину: «Мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть» 

Георгий Черданцев отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.

Тренер «Ростова » и сборной России упрекнул их в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

«Знать профессию изнутри и говорить «я выключаю звук» – ну хорошо, мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть.

Или когда сборная России чудовищно играла еще до исключения, до отстранения. Это же было ужасно. И что – не смотреть это, не обсуждать?

Это была самая слабая сборная вообще за последние много-много лет – на мой взгляд. Я подчеркиваю: на мой взгляд. Но не это не значит, что я ее выключил и не буду смотреть», – сказал комментатор.