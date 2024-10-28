Губерниев о словах Черданцева про сборную Карпина: «Раз восемь участвовала в чемпионатах мира и Европы и никак себя не проявила. Поэтому Георгий прав»
Дмитрий Губерниев оценил слова Георгия Черданцева о сборной России при Валерии Карпине.
«Наши комментаторы — лучшие в профессии. Я у них постоянно учусь, поэтому, без всякого сомнения, им виднее. С интересом наблюдаю за этой удивительной дуэлью.
Как скромный ученик наших футбольных комментаторов и человек, пока еще не дотягивающий до их звездного уровня, вспоминаю, как сборная играла при Карпине до отстранения. Она участвовала в чемпионатах мира и Европы, раз восемь это было, и никак себя не проявила. Поэтому Георгий прав», — сказал комментатор.
Черданцев – Карпину: «Мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости