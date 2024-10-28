Губерниев о словах Черданцева про сборную Карпина: «Раз восемь участвовала в чемпионатах мира и Европы и никак себя не проявила. Поэтому Георгий прав» 

Дмитрий Губерниев оценил слова Георгия Черданцева о сборной России при Валерии Карпине.

«Наши комментаторы — лучшие в профессии. Я у них постоянно учусь, поэтому, без всякого сомнения, им виднее. С интересом наблюдаю за этой удивительной дуэлью.

Как скромный ученик наших футбольных комментаторов и человек, пока еще не дотягивающий до их звездного уровня, вспоминаю, как сборная играла при Карпине до отстранения. Она участвовала в чемпионатах мира и Европы, раз восемь это было, и никак себя не проявила. Поэтому Георгий прав», — сказал комментатор.

Черданцев – Карпину: «Мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть»