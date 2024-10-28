Кроос – Винисиусу после новостей о том, что бразилец не получил «Золотой мяч»: «Лучший». Вингер ответил: «Люблю тебя, Антонио 🤍»

Тони Кроос поддержал Винисиуса на фоне слухов про «Золотой мяч».

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч » получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри , а не вингер «Реала » Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид » отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.

Вскоре после новостей бывший полузащитник «Реала» поддержал бразильца. «Лучший», – написал Кроос в инстаграме.

«Люблю тебя, Антонио 🤍», – ответил Винисиус.

Marca отмечает, что это первая публичная реакция Винисиуса после новостей о том, что он не выиграл «Золотой мяч ».