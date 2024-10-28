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Мемы про Винисиуса показали в трансляции L’Equipe о «Золотом мяче»: на одном бразилец сидит на руках Ямаля. Газета организует церемонию

L’Equipe подшутила над Винисиусом во время трансляции «Золотого мяча».

Ранее появилась информация, что «Золотой мяч» получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не вингер «Реала» Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид» отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.

В официальной трансляции L’Equipe, которая организует вручение «Золотого мяча» после того, как журнал France Football вошел в состав газеты, показали мемы с Винисиусом. На одном из них ребенок с лицом Винисиуса сидит на руках у вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
logoЛамин Ямаль
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