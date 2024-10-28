Мемы про Винисиуса показали в трансляции L’Equipe о «Золотом мяче»: на одном бразилец сидит на руках Ямаля. Газета организует церемонию

L’Equipe подшутила над Винисиусом во время трансляции «Золотого мяча».

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч » получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри , а не вингер «Реала » Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид » отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.

В официальной трансляции L’Equipe, которая организует вручение «Золотого мяча» после того, как журнал France Football вошел в состав газеты, показали мемы с Винисиусом. На одном из них ребенок с лицом Винисиуса сидит на руках у вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.