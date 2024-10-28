«Реал» узнал о завоевании Родри «Золотого мяча» от «Ман Сити» (El Chiringuito TV)

«Реал» узнал, что Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч», не от организаторов.

Сегодня стало известно , что мадридцы отменили путешествие в Париж, когда получили информацию о признании лучшим игроком сезона Родри.

По данным El Chiringuito TV, «Реал» узнал о результатах голосования, организованного France Football, именно от «Манчестер Сити», за который играет испанский полузащитник.

Организаторы «Золотого мяча» считают решение «Реала» пропустить церемонию «уму непостижимым» (EFE)