«Реал» узнал о завоевании Родри «Золотого мяча» от «Ман Сити» (El Chiringuito TV)
«Реал» узнал, что Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч», не от организаторов.
Сегодня стало известно, что мадридцы отменили путешествие в Париж, когда получили информацию о признании лучшим игроком сезона Родри.
По данным El Chiringuito TV, «Реал» узнал о результатах голосования, организованного France Football, именно от «Манчестер Сити», за который играет испанский полузащитник.
Организаторы «Золотого мяча» считают решение «Реала» пропустить церемонию «уму непостижимым» (EFE)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Chiringuito TV
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