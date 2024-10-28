Зеедорф о «Золотом мяче»: «Винисиус заслуживает победы. Проблемы между «Реалом» и УЕФА должны остаться в стороне от награды, это позор»

Кларенс Зеедорф оценил церемонию вручения «Золотого мяча».

«Винисиус Жуниор заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч ».

Думаю, проблемы между «Реалом » и УЕФА должны остаться в стороне от награды, которой заслуживает игрок. Это позор», – заявил бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф .

Ранее стало известно, что «Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.

«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?

Организаторы «Золотого мяча» считают решение «Реала» пропустить церемонию «уму непостижимым» (EFE)