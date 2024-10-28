Зеедорф о «Золотом мяче»: «Винисиус заслуживает победы. Проблемы между «Реалом» и УЕФА должны остаться в стороне от награды, это позор»
Кларенс Зеедорф оценил церемонию вручения «Золотого мяча».
«Винисиус Жуниор заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч».
Думаю, проблемы между «Реалом» и УЕФА должны остаться в стороне от награды, которой заслуживает игрок. Это позор», – заявил бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф.
Ранее стало известно, что «Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.
«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?
Организаторы «Золотого мяча» считают решение «Реала» пропустить церемонию «уму непостижимым» (EFE)
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: La Tercera
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости