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Зеедорф о «Золотом мяче»: «Винисиус заслуживает победы. Проблемы между «Реалом» и УЕФА должны остаться в стороне от награды, это позор»

Кларенс Зеедорф оценил церемонию вручения «Золотого мяча».

«Винисиус Жуниор заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч».

Думаю, проблемы между «Реалом» и УЕФА должны остаться в стороне от награды, которой заслуживает игрок. Это позор», – заявил бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф.

Ранее стало известно, что «Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.

«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?

Организаторы «Золотого мяча» считают решение «Реала» пропустить церемонию «уму непостижимым» (EFE)

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: La Tercera
logoКларенс Зеедорф
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoУЕФА
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
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