Аккаунт «Севильи» в X подшутил над «Реалом»: «Админ не поедет в Париж – ему сказали, что он не выиграет «Золотой мяч»
В соцсетях «Севильи» пошутили в адрес «Реала».
Ранее стало известно, что «Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.
Англоязычный аккаунт «Севильи» в X опубликовал по этому поводу шутливый пост: «Админ не поедет в Париж, так как ему сказали, что он не выиграет «Золотой мяч».
«Реал» отменил пятичасовую программу о «Золотом мяче» на клубном ТВ. В команде разгневаны «несправедливостью»
«Реал» считает победу Родри на «Золотом мяче» неуважением и не понимает, почему награда не досталась Карвахалю. Клуб допускает, что повлияли плохие отношения с УЕФА
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: англоязычный аккаунт «Севильи» в X
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