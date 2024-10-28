Аккаунт «Севильи» в X подшутил над «Реалом»: «Админ не поедет в Париж – ему сказали, что он не выиграет «Золотой мяч»

В соцсетях «Севильи» пошутили в адрес «Реала».

Ранее стало известно, что «Реал» отменил поездку на церемонию вручения «Золотого мяча», узнав о грядущей победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии, клуб и партнеры поддержали его.

Англоязычный аккаунт «Севильи» в X опубликовал по этому поводу шутливый пост: «Админ не поедет в Париж, так как ему сказали, что он не выиграет «Золотой мяч ».

«Реал» отменил пятичасовую программу о «Золотом мяче» на клубном ТВ. В команде разгневаны «несправедливостью»

«Реал» считает победу Родри на «Золотом мяче» неуважением и не понимает, почему награда не досталась Карвахалю. Клуб допускает, что повлияли плохие отношения с УЕФА