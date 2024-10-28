Только главред L’Équipe знал обладателя «Золотого мяча» до вчерашнего дня. Игроков и клубы не предупреждали, подготовили до 10 интервью с потенциальными победителями

Стали известны подробности об организации «Золотого мяча»-2024.

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч » получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри , а не вингер «Реала » Винисиус , как ожидалось.

По информации Marca, до вчерашнего дня победителя премии знал только один человек – Венсан Гарсия, главный редактор газеты L’Équipe, которая отвечает за организацию «Золотого мяча». До определенного момента только он видел, как проголосовали журналисты.

Планировались, что претенденты на победу прибудут на церемонию, не зная, кто взял награду. Однако о результатах стало известно за несколько часов до церемонии.

Во избежание утечек по сравнению с прошлыми годами была изменена схема проведения вечера. До вскрытия конверта с именем победителя только два человека знали бы, кто взял приз, – Гарсия и Марк Ласс, продюсер мероприятия. Он бы узнал имя победителя за несколько часов до мероприятия.

Организаторы решили не предупреждать победивший клуб, не организовывать никаких интервью с победителем и решили не публиковать журнал France Football с интервью победителя до 9 ноября, чтобы избежать утечек.

До прошлого года журнал с фото обладателя «Золотого мяча» выходил на следующий день после гала-вечера. На этот раз было подготовлено до 10 интервью с потенциальными победителями.

Даже ведущий «Золотого мяча»-2024 Дидье Дрогба не знал, кто станет победителем.

Отмечается, что Гарсия столкнулся с давлением со стороны клубов и агентов, которые хотели узнать победителей.