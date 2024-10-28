Натали Портман на церемонии «Золотого мяча»: «Я большая фанатка футбола, особенно женского. Мне нравятся американские игроки»
Натали Портман заявила, что является футбольной болельщицей.
Актриса прибыла на красную дорожку церемонии вручения «Золотого мяча» и дала комментарий.
«Я большая фанатка футбола, особенно женского футбола. Я очень рада быть здесь.
Я считаю их всех замечательными, конечно, мне нравятся американские игроки», – заявила актриса.
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Эми Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже – как и год назад. Он вместе с Аргентиной обыграл Францию в финале ЧМ-2022
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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