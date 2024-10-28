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Натали Портман на церемонии «Золотого мяча»: «Я большая фанатка футбола, особенно женского. Мне нравятся американские игроки»

Натали Портман заявила, что является футбольной болельщицей.

Актриса прибыла на красную дорожку церемонии вручения «Золотого мяча» и дала комментарий.

«Я большая фанатка футбола, особенно женского футбола. Я очень рада быть здесь.

Я считаю их всех замечательными, конечно, мне нравятся американские игроки», – заявила актриса. 

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Эми Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже – как и год назад. Он вместе с Аргентиной обыграл Францию в финале ЧМ-2022

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
женский футбол
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