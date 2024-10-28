Эми Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже – как и год назад. Он вместе с Аргентиной обыграл Францию в финале ЧМ-2022

Эмилиано Мартинес негативно встретили на церемонии «Золотого мяча».

По прибытии на мероприятие публика в Париже освистала вратаря «Астон Виллы » и сборной Аргентины . То же самое произошло год назад.

Сэйв Мартинеса на 123-й минуте в финале ЧМ-2022 против Франции помог Аргентине довести встречу до серии пенальти. В послематчевой серии Эмилиано парировал удар Кингсли Комана и принес своей команде победу. Аргентинец приложил к паху награду лучшему вратарю турнира и потряс ею после финала.