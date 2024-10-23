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Футболистка «Барсы» Путельяс о «Золотом мяче»: «Испытываю слабость к Родри, но я не знаю, что произойдет»

Алексия Путельяс отдала бы «Золотой мяч» Родри из «Манчестер Сити».

 – Кому бы из мужчин вы вручили «Золотой мяч»?

– За этот «Золотой мяч» я не голосую. Как полузащитница, я испытываю слабость к Родри, он мне нравится...

Но я не знаю, что произойдет, – сказала футболистка «Барселоны» и двукратная обладательница «Золотого мяча» среди женщин.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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