Футболистка «Барсы» Путельяс о «Золотом мяче»: «Испытываю слабость к Родри, но я не знаю, что произойдет»
Алексия Путельяс отдала бы «Золотой мяч» Родри из «Манчестер Сити».
– Кому бы из мужчин вы вручили «Золотой мяч»?
– За этот «Золотой мяч» я не голосую. Как полузащитница, я испытываю слабость к Родри, он мне нравится...
Но я не знаю, что произойдет, – сказала футболистка «Барселоны» и двукратная обладательница «Золотого мяча» среди женщин.
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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