Футболистка «Барсы» Путельяс о «Золотом мяче»: «Испытываю слабость к Родри, но я не знаю, что произойдет»

Алексия Путельяс отдала бы «Золотой мяч» Родри из «Манчестер Сити».

– Кому бы из мужчин вы вручили «Золотой мяч»?

– За этот «Золотой мяч » я не голосую. Как полузащитница, я испытываю слабость к Родри , он мне нравится...

Но я не знаю, что произойдет, – сказала футболистка «Барселоны» и двукратная обладательница «Золотого мяча» среди женщин.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»