Рома не уволит Юрича после 1:5 от «Фиорентины». Матч с «Торино» станет для тренера решающим (Анжело Манджанте)
«Рома» не планирует увольнять Ивана Юрича до матча с «Торино».
Римляне проиграли «Фиорентине» со счетом 1:5 в матче 9-го тура Серии А. «Рома» занимает 11-е место в чемпионате Италии, у команды 3 поражения, 3 победы и 2 ничьих в 8 матчах при нынешнем главном тренере.
Журналист Sky Sport Italia Анжело Манджанте сообщает, что руководство «Ромы» решило пока не увольнять Юрича. Специалист продолжит работать до следующей игры с «Торино», которая станет решающей для хорватского специалиста.
Также сообщается, что спортивный директор Флоран Гисольфи отменил поездку в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча», чтобы принять участие в экстренном совещании руководства клуба о будущем Юрича.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
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