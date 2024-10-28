Катастрофа «Атлетико», страдания «Ромы» и худший тактический эксперимент сезона. Тактика топ-лиг

Новый выпуск тактических заметок о матчах топ-лиг. Про большие игры есть отдельные тексты: «Реал» – «Барселона» , «Арсенал» – «Ливерпуль» , «Интер» – «Ювентус» .

Как запороть выход четыре в одного

В матче «Брайтон» – «Вулвз» (2:2) случился претендент на главный фэйл сезона. Выход «Брайтона» 4-в-1 превратился в гол соперника:

Во-первых, имя супергероя – Томми Дойл. Не только остановил, но и полезно отдал вперед – передача окажется голевой.

Во-вторых, как саркастично отметил тренер «Вулвз» Гари О’Нил: «Один из плюсов остановленного выхода 4-в-1 – у соперника при контратаке отрезано четыре футболиста». Конечно, ответная атака гостей была не такой острой, но тоже годной:

Ираола выбрал Консу слабым звеном при прессинге «Виллы»

Расставление акцентов в прессинге под уязвимого с точки зрения игры в пас защитника – частый ход. Но не всегда удается добиться такого эффекта, как у «Борнмута» в эти выходные. Просто сравните двух центральных защитников на карте передач:

У Консы свобода, которая заканчивалась десятками пасов назад вратарю, а по более опасному Пау Торресу всегда играл Эванилсон. В других зонах «Борнмут» персоналил. Следовательно, у Консы была свобода, но вообще не было вариантов:

Для полноты картины: «Вилла» провела добротный матч и за счет других инструментов (стандарты, контратаки) была близка к победе (но нет, 1:1), но под розыгрыши Ираола адаптировался почти эталонно. Тактические ходы редко выливаются в такой явный и четкий эффект, но прием «Борнмута» привел к многократному повторению конкретного сценария – паса назад киперу.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Пеп респектует последней команде АПЛ. Но за что?

«Манчестер Сити» скромно обыграл «Саутгемптон» (1:0) – последнюю команду лиги, у которой после девяти туров всего одно очко. Главный вопрос – что было интереснее: сам матч или пресс-конференция Пепа после него? Каталонец несколько минут нахваливал соперника: «Могли бы мы больше владеть мячом? Могли, но соперник был очень хорош. Мы старались, но просто не могли подобраться к ним. Не потому что мы так ужасы в прессинге, а потому что они слишком хорошо распоряжались мячом. Думаю, даже я могу у них кое-чему научиться».

Разумеется, главный повод для комплиментов – владение. На «Этихаде» у «Саутгемптона» было 43%. В первом тайме доходило до 49%. Это фирменная черта команды Расселла Мартина. Не боятся разыгрывать даже против топ-клубов. Из-за регулярных привозов есть логичные вопросы. Стоит ли настаивать на стиле, который помогал на уровне Чемпионшипа, против более серьезных команд из АПЛ? Не лучше ли включить более прагматичный режим? По словам Мартина, матч с «Сити» доказал, что надо продолжать.

Вероятно, главный вопрос для «Саутгемптона» по сезону – как из безумного по меркам новичка владения (сейчас 54%) выжимать больше моментов, а не привозов? Против «Сити» было и то, и другое, но одна атака заслуживает внимания.

«Саутгемптон» больше 40 секунд владел мячом на своей половине, в какой-то момент выманил из опорной Матео Ковачича, который бесился из-за того, что так долго не удается накрыть:

А дальше наказал пасом из зоны, которую оставил хорват:

Обратите внимание на человека, который сделал передачу на ход. Это Джек Стивенс – центральный защитник «Саутгемптона», который регулярно поднимается в центр поля при розыгрышах. Не единственная фишка команды Мартина, но точно самая яркая. От нее мог пострадать даже «Сити».

Слава Палагин

Катастрофа «Атлетико». Кризис продолжается

«Атлетико» провалился с «Бетисом», проиграв 0:1 – всего лишь. Было очень плохо.

Во-первых, снова провалился Науэль Молина. Он всегда много ошибается, но эта игра выделяется даже на фоне страданий с «Лиллем». Науэль был просто ужасным. Яркий пример – автогол Хосе Хименеса, который организовал Абде Эззальзули, а аргентинец даже не пытался помешать.

Де Поль явно не догонял, а Молина легким бегом пошел к своей штрафной.

Зона Родриго – больное место «Атлетико». Он слишком увлекается атакой, забывает о защите. Иногда польза Де Поля впереди перевешивает, а его прикрывает Льоренте, но Маркос травмирован, а Молина не справляется. За последние два матча 17 дуэлей, и он проиграл все.

Во-вторых, даже Диего Симеоне признавал, что не оправдался ход с Рейнилду слева в защите. Сейчас там играет Хави Галан, но тренер опасался рывков Витора Роке. Диего выбрал самый оборонительный вариант. Рейнилду провалился.

Он не поддерживал Лино впереди и не справился со своей прямой задачей – помощью Витцелю, который не успевал за Роке или Чими Авилой (менялись местами). Рейнилду опекал только Пабло Форнальса, а когда хавбек выдергивался, шел за ним, оставлял пространство за спиной. Лино не помогал.

Еще одна катастрофа – потери мяча. У Конора Галлахера – 12, а у Лино и Гризманна – по 10. Еще по семь – у Де Поля и Молины. Это аномальные цифры (для Гризманна уж точно). Ужасный матч «Атлетико».

Тимур Боков (телеграм-канал )

Неожиданная рокировка Луиса Энрике

В этом сезоне Луис Энрике регулярно использует ложную девятку: Марко Асенсио, Дезире Дуэ, Ли Кан Ин. Казалось, Ли Кан Ин будет исполнять эту роль и против «Марселя» (3:0), учитывая атакующую линию Барколя – Ли – Дембеле.

Но нет, ложной девяткой был Усман Дембеле, а Ли располагался правее, где обычно появляется Дембеле.

Дембеле дал гораздо больше рывков в недодачу. Он уместно спускался и разгонял атаки. Нечто похожее было во второй половине прошлого сезона, когда Дембеле использовали десяткой. Были хорошие матчи, были неудачные (слишком много рискованных обводок в неочевидных ситуациях).

Более исполнительный без мяча Ли при прессинге смещался узко, чтобы перекрыть продвижение именно через центр поля, ведь для Роберто Де Дзерби важен контроль над центральной осью. Получилось: «ПСЖ» не выпускал «Марсель» дальше середины поля благодаря контрпрессингу и спокойно катал мяч даже неподалеку от опорной зоны соперника.

Матч закончился уже на 20-й минуте, когда «Марсель», проигрывающий 0:1 и почти не доходящий до чужой штрафной, остался в меньшинстве. Но даже 11 на 11 это было печальное зрелище. «Марсель» гораздо слабее «ПСЖ».

Худший тактический эксперимент сезона

Осторожно: вы сейчас получите дозу знаний о матче «Монпелье» – «Тулуза».

Дело в том, что там был худший тактический эксперимент сезона: Тежи Саванье – одинокий опорник в 4-1-4-1. Это необычно, потому что Саванье почти всегда играет под нападающим. Так тут еще и выше оказались более оборонительные полузащитники Жордан Ферри и Рабби Нжингула.

Наверное, идея в том, чтобы Саванье из глубины дирижировал игрой.

На деле – дыра в собственной опорной. Саванье проигрывал стыки, обрезался, терял позицию. Смешно, что Нжингула и Ферри не помогали ему после 0:1, после 0:2, после 0:3. Одинокий опорник оставался одиноким. Только в перерыве Саванье и Ферри поменялись местами.

А на 51-й минуте Саванье получил прямую красную.

Хотя даже вне контекста этого эксперимента «Монпелье» за первые 20 минут пустил примерно пять успешных передач за спину защитникам.

Последнее место – и по качеству футбола пока худшая команда Лиги 1.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Что будет, если баскетболистов научить пинать мяч?

Показал матч «Удинезе» и «Кальяри». У фриулийцев нет особого превосходства над сардинцами – это команды сопоставимого класса и схожих амбиций. Тем не менее они закончили матч с комфортными 2:0, вчетверо перебив соперника по ударам и не позволив ни одного выстрела в створ.

Все потому, что Руняич блистательно использует конкурентное преимущество – мощь.

«Удинезе» вышел на поле составом со средним ростом 189 сантиметров и весом сильно за 80 кг. Первый гол забил навесом на двухметрового (201 см) Лукку.

Второй – после наивной попытки «Кальяри» выйти из обороны, отыграв на столба. Защитник, атаковавший сзади, его не накрыл, а смял. Его рост 206 сантиметров. Весит около центнера.

«Удинезе», кстати, почти половину (5 из 12) голов забил головой. И идет седьмым благодаря игре на козырях, примитивной, но действенной: кроссы, персоналки, силовые дуэли.

История, которую не поймет только фанат величайшего супербомбардира

«Интер» и «Юве» забили друг другу по четыре (4:4) мяча, и ни один не записал Лаутаро. Хотя сейчас он со 133 голами делит статус самого результативного иностранца в клубной истории. Столько же наколотил Иштван Ньерш.

Понятно, что очень скоро Мартинес станет единственным. Но вчерашний соперник и контекст были идеально для настолько исторического события. «Интер» пробил и реализовал сразу два пенальти. Но Лаутаро, штатный исполнитель, отдал оба удара Зелиньскому.

Великие рекорды бьют не с пенальти.

За провал «Ромы» против «Фиорентины» (1:5) ответит Юрич, но его сложно назвать виноватым

После матча Палладино собрал флорентийцев в центральном круге и произнес: «Это величайшая победа, которую я одерживал». Бывают такие матчи, когда получается все, и этот был как раз из таких. Все совпало: и великолепие «Фиорентины», и бессилие «Ромы».

Обычно такие вечера не обязательно объяснять – когда Кин (впрочем, один из лучших форвардов топ-лиг в сегодняшней форме) стирает в пыль Ндика и Манчини, а Довбика обнуляет 19-летний Комуццо, тактика второстепенна. Но все же. Перед матчем Бове, арендованный как раз у «Ромы», подробно рассказал Палладино о слабостях каждого игрока. И Раффа, согласившись на привычный сценарий с активной фланговой игрой (оба тренера – ученики Гасперини), обернул преимущества Юрича в свою пользу.

Профильные крайки, которых задействовала «Фиорентина», набрали около десяти чистых обводок с идеальной успешностью. Если перевести со статистического на человеческий, флорентийцы делали что хотели в зоне, через которую Юрич строит игру. Так Палладино воспользовался изъяном, заложенным в состав рыночными ошибками: в «Роме» не хватает крайних защитников, а единственный, кто соответствует клубным амбициям (Анхелиньо), плох в защите.

Почти все голы пришли с края, большинство – из зоны Зеки Челика. Оттуда по цепочке сыпалась вся защита: правый ЦЗ, Манчини, почти нигде не успел и ушел с поля уже в перерыве, а левый, Эрмосо, не справился с пожарами и удалился.

Сложно винить Юрича. Но Де Росси уже прилетел в Нью-Йорк, где сейчас находятся и владельцы «Ромы».

Андрей Клещенок (телеграм-канал )