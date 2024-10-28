Хуммельс забил в свои ворота в первом матче за «Рому», где разгромно уступили «Фиорентине» – 1:5. На 65-й был удален Эрмосо, также пришедший в сентябре

Матс Хуммельс отметился автоголом в дебютном матче за «Рому».

Немецкий защитник, присоединившийся к римлянам в начале сентября, отправил мяч в свои ворота в игре с «Фиорентиной» (1:5).

Хуммельс проводил свой первый матч за новый клуб. Игрок вышел на замену на 67-й минуте вместо Пауло Дибалы, а на 71-й неудачно сыграл в мяч во время углового, перенаправив его в угол ворот Миле Свилара.

Кроме того, на 65-й минуте удаление заработал защитник «Ромы» Марио Эрмосо, который, как и Хуммельс, перешел в клуб на правах свободного агента в начале осени.