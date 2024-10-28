Каррагер об «МЮ»: «Им нужен топ-тренер, личность с харизмой. Кого бы они ни назначили, нужно надеяться, что Пеп покинет АПЛ, тогда у них появится шанс»

Джейми Каррагер высказался о том, какие качества нужны главному тренеру «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» нужен топ-тренер. Посмотрите на успешных тренеров эпохи АПЛ – Пеп [Гвардиола], сэр Алекс Фергюсон , Жозе Моуринью , Юрген Клопп . Важно не только разбираться в игре, но и обладать личностью и присутствием – у Эрика тен Хага этого никогда по-настоящему не было.

Жозе уже был здесь, но не смог превзойти Пепа Гвардиолу. Кого бы они ни назначили, нужно надеяться, что Пеп покинет лигу в следующем сезоне, тогда у них может появиться шанс [на чемпионство].

Им нужен человек с харизмой и аурой [победителя], кто будет чувствовать себя частью «Манчестер Юнайтед». За последние 10-12 лет мы видели, что, будь ты игроком или тренером, «Олд Траффорд» и сам «Юнайтед» могут подавлять, потому что это невероятно ответственная работа», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.