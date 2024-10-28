0:7 от «Ливерпуля» – главное унижение «МЮ» при тен Хаге по версии Goal. 0:4 от «Пэлас» – на 2-м месте

Goal составил список самых унизительных матчей «МЮ» при Эрике тен Хаге.

Сегодня руководство «Манчестер Юнайтед » приняло решение уволить главного тренера, работавшего в команде с лета 2022 года.

В десятку главных неудач манкунианцев под руководством нидерландского специалиста попали:

1. 0:7 от «Ливерпуля» в мае 2023 года.

2. 0:4 от «Кристал Пэлас » в мае 2024 года.

3. 0:3 от «Тоттенхэма » в сентябре 2024 года.

4. 0:3 от «Борнмута » в январе 2023 года.

5. 0:4 от «Брентфорда» в августе 2022 года.

6. 3:3 с «Ковентри» в апреле 2024 года.

7. 3:6 от «Манчестер Сити» в октябре 2022 года.

8. 0:3 от «Севильи» в апреле 2023 года.

9. 3:4 от «Челси » в апреле 2024 года.

10. 0:3 от «Ливерпуля» в сентябре 2024 года.

Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи

Тен Хаг заслужил увольнение. Но он – не главная беда «МЮ»