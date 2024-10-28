0:7 от «Ливерпуля» – главное унижение «МЮ» при тен Хаге по версии Goal. 0:4 от «Пэлас» – на 2-м месте
Goal составил список самых унизительных матчей «МЮ» при Эрике тен Хаге.
Сегодня руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить главного тренера, работавшего в команде с лета 2022 года.
В десятку главных неудач манкунианцев под руководством нидерландского специалиста попали:
1. 0:7 от «Ливерпуля» в мае 2023 года.
2. 0:4 от «Кристал Пэлас» в мае 2024 года.
3. 0:3 от «Тоттенхэма» в сентябре 2024 года.
4. 0:3 от «Борнмута» в январе 2023 года.
5. 0:4 от «Брентфорда» в августе 2022 года.
6. 3:3 с «Ковентри» в апреле 2024 года.
7. 3:6 от «Манчестер Сити» в октябре 2022 года.
8. 0:3 от «Севильи» в апреле 2023 года.
9. 3:4 от «Челси» в апреле 2024 года.
10. 0:3 от «Ливерпуля» в сентябре 2024 года.
Тен Хаг – смельчак, который уходит из «МЮ» раздавленным и побитым. Эрик, спасибо за все и удачи
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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