Федотов о суде с ЦСКА: «Нужно было отстоять тренерское достоинство. Это длительная история наматывания соплей, обрастающая неправдоподобными слухами. Слава богу, это завершилось»
Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение, иск бывшего тренера удовлетворили частично.
«Считаю, что весь этот процесс – одно большое недоразумение. С моей стороны нужно было отстоять тренерское достоинство. Так в жизни бывает, не вижу в этом какого-то криминала. Расставания не всегда бывают простыми.
Слава богу, что это завершилось. Это длительная история наматывания соплей, которая обрастает различными неправдоподобными слухами. Люди делают какие-то выводы, а этого и близко не было. Пожали друг другу руки и продолжаем жить дальше.
По всей карьере у меня с клубами очень хорошие и стабильные отношения, можно сказать семейные. Не знаю, как у них, а у меня в этом отношении нет никаких претензий. Жизнь так устроена, и я просто благодарен за новые вызовы, за встречу с новыми людьми, интересную работу. Это очень квалифицированные и интересные люди. В любой семье бывают разногласия, не более того. Наша совместная задача – сглаживать острые углы», – сказал Федотов.