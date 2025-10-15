Федотов о суде с ЦСКА: «Нужно было отстоять тренерское достоинство. Это длительная история наматывания соплей, обрастающая неправдоподобными слухами. Слава богу, это завершилось»

Владимир Федотов объяснил причину судебного разбирательства с ЦСКА.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение, иск бывшего тренера удовлетворили частично.

«Считаю, что весь этот процесс – одно большое недоразумение. С моей стороны нужно было отстоять тренерское достоинство. Так в жизни бывает, не вижу в этом какого-то криминала. Расставания не всегда бывают простыми.

Слава богу, что это завершилось. Это длительная история наматывания соплей, которая обрастает различными неправдоподобными слухами. Люди делают какие-то выводы, а этого и близко не было. Пожали друг другу руки и продолжаем жить дальше.

По всей карьере у меня с клубами очень хорошие и стабильные отношения, можно сказать семейные. Не знаю, как у них, а у меня в этом отношении нет никаких претензий. Жизнь так устроена, и я просто благодарен за новые вызовы, за встречу с новыми людьми, интересную работу. Это очень квалифицированные и интересные люди. В любой семье бывают разногласия, не более того. Наша совместная задача – сглаживать острые углы», – сказал Федотов.