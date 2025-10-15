Де Йонг о зарплате в «Барсе»: «СМИ всегда ее завышали, и это влияло на то, как люди воспринимали меня. Если они прочитают, что я самый высокооплачиваемый, это ваша вина»
Френки де Йонг ответил на вопрос о своей зарплате.
Сегодня полузащитник «Барселоны» продлил контракт с каталонским клубом до 2029 года.
«Я не скажу, сколько мне будут платить. [СМИ] всегда завышали эту сумму, и это влияло на то, как люди воспринимали меня.
Если люди прочитают в газетах, что Френки самый высокооплачиваемый, это ваша вина. Я рад, что продлил свой контракт с «Барсой», – сказал де Йонг.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
