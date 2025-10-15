«Зенит» готов заплатить за Рикелме из «Палмейраса» сумму, близкую к запрашиваемым 15 млн евро с учетом бонусов (ESPN)

«Зенит» продолжает работать над подписанием Рикелме Филлипи.

По информации ESPN, петербуржцы поддерживают контакт с представителями 19-летнего полузащитника «Палмейраса » и намерен вскоре представить официальное предложение.

Сообщается, что «Зенит » готов предложить сумму, близкую к запрашиваемой – 15 миллионов евро, включая бонусы.

Рикелме выразил желание перейти в российский клуб. Недавно игрок продлил контракт с «Палмейрасом» до 2029 года.