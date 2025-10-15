«Зенит» готов заплатить за Рикелме из «Палмейраса» сумму, близкую к запрашиваемым 15 млн евро с учетом бонусов (ESPN)
«Зенит» продолжает работать над подписанием Рикелме Филлипи.
По информации ESPN, петербуржцы поддерживают контакт с представителями 19-летнего полузащитника «Палмейраса» и намерен вскоре представить официальное предложение.
Сообщается, что «Зенит» готов предложить сумму, близкую к запрашиваемой – 15 миллионов евро, включая бонусы.
Рикелме выразил желание перейти в российский клуб. Недавно игрок продлил контракт с «Палмейрасом» до 2029 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
