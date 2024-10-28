Франк из «Брентфорда» – главный претендент на пост тренера «МЮ». Хави тоже в списке, но считается аутсайдером

«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Томаса Франка.

The Guardian сообщает, что на данный момент фаворитом на пост главного тренера манкунианцев является возглавляющий «Брентфорд » датчанин.

Среди других кандидатов называются Хави (экс-«Барселона») и Рубен Аморим («Спортинг »).

Последний, вероятно, захочет остаться в португальской команде как минимум до конца сезона. Что касается первого, то испанец считается аутсайдером в борьбе за место в «МЮ », официально с ним еще не связывались.