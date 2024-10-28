Франк из «Брентфорда» – главный претендент на пост тренера «МЮ». Хави тоже в списке, но считается аутсайдером
«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Томаса Франка.
The Guardian сообщает, что на данный момент фаворитом на пост главного тренера манкунианцев является возглавляющий «Брентфорд» датчанин.
Среди других кандидатов называются Хави (экс-«Барселона») и Рубен Аморим («Спортинг»).
Последний, вероятно, захочет остаться в португальской команде как минимум до конца сезона. Что касается первого, то испанец считается аутсайдером в борьбе за место в «МЮ», официально с ним еще не связывались.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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