  Скоулз об «МЮ»: «Хейлунд не справился с давлением – его отпустили и купили такого же Шешко. Беньямин начал неплохо, но где здравый смысл?»
Скоулз об «МЮ»: «Хейлунд не справился с давлением – его отпустили и купили такого же Шешко. Беньямин начал неплохо, но где здравый смысл?»

Пол Скоулз задался вопросом о трансферной политике «Манчестер Юнайтед».

«Был Расмус Хейлунд, 22-летний парень, который пришел, когда ему было 20 лет. В «Манчестер Юнайтед» был один центральный нападающий, и все зависело от него, на него оказывалось давление, и он не смог с этим справиться. Там должно быть три или четыре центральных нападающих.

И что они сделали этим летом? Они отпустили его и купили другого, очень похожего, точно такого же игрока (Беньямина Шешко – Спортс’’)! Ему 22 года. Он начал неплохо, и, похоже, начинает играть лучше. Но где в этом здравый смысл?» – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Good, The Bad and The Football. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
