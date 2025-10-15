Андрей Талалаев: «Нравится работать против иностранных тренеров – чем их больше, тем легче нам. Очень любил играть против Слишковича, против Станковича – 3:0 обыграли «Спартак»
Андрей Талалаев заявил, что ему нравится играть против иностранных тренеров.
«Я за налог для иностранных тренеров в РПЛ, но чтобы деньги шли детским тренерам. Надо организовать систему контроля – об этом еще Толстых говорил лет восемь назад.
Мне нравится работать против иностранных специалистов – чем больше их будет, тем легче будет нам. Но, смотря какие тренеры к нам будут приходить: если приедут топы, то будет сложнее нам.
Я очень любил играть против тренера «Оренбурга» – Слишковича. Еще мне очень нравится играть против Станковича – мы 3:0 обыграли «Спартак», – сказал главный тренер «Балтики».
