Андрей Талалаев: «Нравится работать против иностранных тренеров – чем их больше, тем легче нам. Очень любил играть против Слишковича, против Станковича – 3:0 обыграли «Спартак»

Андрей Талалаев заявил, что ему нравится играть против иностранных тренеров.

«Я за налог для иностранных тренеров в РПЛ , но чтобы деньги шли детским тренерам. Надо организовать систему контроля – об этом еще Толстых говорил лет восемь назад.

Мне нравится работать против иностранных специалистов – чем больше их будет, тем легче будет нам. Но, смотря какие тренеры к нам будут приходить: если приедут топы, то будет сложнее нам.

Я очень любил играть против тренера «Оренбурга » – Слишковича . Еще мне очень нравится играть против Станковича – мы 3:0 обыграли «Спартак», – сказал главный тренер «Балтики».