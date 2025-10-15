Мостовой не знает Кононова: «У нас уже и 20-летние аналитики становятся главными тренерами, скоро будут бухгалтеры. Безобразие, беспредел творится»

Александр Мостовой заявил, что не знает Олега Кононова.

Сегодня 59-летний специалист второй раз возглавил «Торпедо» .

«Я вообще не знаю тренера Кононова. Его работа в «Спартаке »? «Спартак» кто только не тренировал, «Спартак» тренировали даже люди, которые в футбол не играли.

Я в нашем футболе кого только уже не видел, скоро уже бухгалтеры будут главными тренерами (смеется). У нас уже аналитики, которым по 20 лет, становятся главными тренерами. Это вообще просто безобразие, беспредел, который творится в нашем футболе.

Кононов был в «Спартаке» и уже был в «Торпедо». А почему его раньше убрали, вот этот вопрос надо задавать. И зачем его сейчас брать. Почему он согласился? Но кушать же все хотят, поэтому все и идут в футбол. Потому что в футболе можно за месяц заработать больше, чем за десять лет жизни», – сказал бывший полузащитник сборной России.